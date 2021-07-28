Лендинг, созданный для клиента.

Добавлена
2 года назад
7 просмотров
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Техническое задание включало в себя следующие пункты:

  • Использование преимущественно белого цвета
  • Создание сайта, который может привлечь клиента, несмотря на завышенную цену
  • Использование неба на фон одного из блоков.