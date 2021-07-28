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Лендинг, созданный для клиента.
Дизайн сайтов
Добавлена
2 года назад
7 просмотров
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Техническое задание включало в себя следующие пункты:
Использование преимущественно белого цвета
Создание сайта, который может привлечь клиента, несмотря на завышенную цену
Использование неба на фон одного из блоков.
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1 МБ
Роман
lilRosie
Был
2 года назад
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