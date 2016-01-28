Лендинг в честь Китайского нового года

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Посадочная страница для проведении акции «Китайский новый год» от международной брокерской организации Fort Financial Services. Создание уникального дизайна и адаптивная верстка лендинга с использованием CSS и JS анимаций. Лендинг разрабатывался под стиль и традиции китайского нового года.