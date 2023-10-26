Лендинг Xiaomi Meavon Dual-mode Massage Gun (MV-FG-0308)

Задача



Была поставлена задача сделать лендинг нового товара Xiaomi Meavon Dual-mode Massage Gun (MV-FG-0308).

Сайт должен быть в тёмных цветах и выглядеть стильным и современным.



Решение



Фон сделала темно-синим с фиолетовыми кнопками и акцентами. Это выглядит очень стильно и современно. Так как проект планируется для западной аудитории, размеры между блоками увеличила, чтобы они были более воздушными. Также по этой же причине весь контент сайта на английском языке. Большие фотографии дополняют стиль проекта и делают его более сочным.