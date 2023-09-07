Трудолюбивая, отзывчивая, пунктуальная , честная. Обучаюсь в онлайн школе и хотела бы нарабатывать навыки и кейсы. Умею создавать сайты, логотипы , метрики, визитки. Пишу статьи , в процессе обучения чатботы, вебинары и т.д .Буду рада любому сотрудничеству для своего опыта. Работаю с тильдой, фигмой.