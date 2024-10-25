Лонгрід Марія Антуанетта

Лонгрід про Марію Антуанетту поєднує історичну точність з сучасним візуальним підходом. Дизайн підкреслює епоху бароко через витончені елементи стилю: декоративні орнаменти, класичні шрифти та контрастну кольорову гаму з акцентами на золоті й пастельних тонах. Динамічна верстка та інтерактивні елементи допомагають залучити читача, створюючи ефект занурення в розкішний світ французького королівського двору. Особлива увага приділяється візуальній і текстовій гармонії, щоб зробити читання лонгріду захоплюючим та естетично привабливим.