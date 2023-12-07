Лонгрид на тему "Стоит ли заводить блог о путешествиях?"

Дизайн сайтов
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16 дней назад
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В этом лонгриде расписываются пеимущества и недостатки блогов о путешествиях, а также даны полезные ресурсы для начинающих.

Лонгрид был выполнен в рамках обучения по веб-дизайну от Логомашины.