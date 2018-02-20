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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать LP на тему раскрутки в социальных сетях.
2. Разработать интуитивно понятные графические блоки , в которых отображены выгода потенциальных клиентов от сотрудничества с данной компанией, а так же коротко рассказать об услугах и направлениях деятельности.
3. Побудить пользователей к целевому действию .