LP Бутово Реалити

Добавлена
6 лет назад
234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Создать LP на тему продажи недвижимости в Бутово.

2. Разработать интуитивно понятные графические блоки , в которых отображены выгода потенциальных клиентов от сотрудничества с данной компанией, а так же коротко рассказать об услугах и направлениях деятельности.

3.  Побудить пользователей к целевому действию  ( а именно - оформить заявку и получить консультацию)