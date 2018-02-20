LP Наружная реклама

1. Создать LP на тему продажи наружной рекламы в Казани.

2. Разработать интуитивно понятные графические блоки , в которых отображены выгода потенциальных клиентов от сотрудничества с данной компанией, а так же коротко рассказать об услугах и направлениях деятельности.

3. Побудить пользователей к целевому действию .