Магазин домашних животных "Favorite pet"

Данная работа была создана мной

без заказчика, за основу я взял популярные существующие уроки по веб-дизайну (Основы веб-дизайна https://www.youtube.com/watch?v=Fhc4o_FBccU&ab_channel=WAYUP%26%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2)

При создании я использовал 12 колончатую сетку. При работе с Hero image было принято решение делать сайт в стиле скевоморфизм с расположением якорных объектов по сторонам. Во время работы с типографикой был использован шрифт Montserrat с соблюдением интерлиньяжа и кернинга (заголовок -2%, подзаголовок и текст 0%)