Магазин одежды Lavd™ (2016)

Компания Lavd занимается производством и продажей верхнего вязаного трикотажа и пошивом различной одежды. Для производства трикотажа она использует современное оборудование, позволяющее воплотить в жизнь оригинальные дизайнерские идеи. Для выпуска трикотажа используется только лучшие сертифицированные материалы зарубежных производителей. Результат — качественный трикотаж для детей и взрослых — вы можете приобрести на сайте компании.

http://lavd.ua/