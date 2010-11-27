Макет сайта строительной ком пании

Ivan Gray (ivangray)

В сервисе: 1 год 2 месяца | Отзывы: 5

Бюджет: 160 USD (Безопасная сделка)

Требуется разработать дизайн главной страницы сайта для компании, занимающей строительством зданий, объектов коммерческой недвижимости. Как в роли застройщика, так и в роли подрядчика.

Требуется разработать дизайн главной страницы сайта.

В оформлении можно отталкиваться от оформления сайта stepcon.ru (в шапке — исключить фотографии сотрудников, можно заменить чем-нибудь другим).

Допустимо в шапке использовать отрисованное здание (здания). Ассоциативно пользователю должно быть понятно, что компания занимается строительством.

Цвета: пастельные цвета (так же должен быть использован брусничный (важно!), но очень аккуратно — сложный цвет). Зелёный, жёлтый — категорически нет.

Цвет фона: белый (или максимально близко к нему), цвет основного текста — чёрный (или максимально близко к нему).

Пожелания по выбору цветов: не аляповатые и не грязные. Конечные цвета и цветовые решения — на усмотрения дизайнера.

В шапке — иллюстрация на усмотрение дизайнера, максимально по специфике деятельности (стройка, дома. Американцев вставлять не желательно). Слева — логотип (заметно, но не крупно. Лого желательно немного «облагородить» не меняя геометрии); название компании (ООО «БалтСтрой»). Справа — стандартные пиксельные пиктограммы (домик, конверт, карта сайта).

Меню — горизонтальное.

Разделы меню:

— Главная (этот пункт обязательно должен присутствовать в меню)

— О компании

— Проекты

— Услуги

— Тендеры

— Контактная информация

На всех страницах должен быть блок с объектами (название + пиктограмма); блок с последними новостями (3 новости — заголовок, дата, текст).

Предположительно — двухколоночная вёрстка, но дизайнер может предложить своё решение.

Сайт тянущийся. Во всём дизайне требуется качественная прорисовка как отдельных элементов, так и макета в целом.

Низ сайта: копирайт, телефон и контактная информация, email, счётчики.

Контактная информация: ООО «БалтСтрой»,

Ленинградская область, г. Всеволожск, пр.Гончарова, д. 2. Телефон: +7 (812) 676-13-50

Сайт который не нравится: nevscom.ru — много не нужной информации, не удобно для пользования.

Недопустимо использование в макете:

— более чем 3-х разных типов шрифтов (количество отдельных цветов так же желательно свести к минимуму);

— drop shadow, bevel and emboss и подобных штатных фильтров;

— цитирование «Фауста» Гёте на латыни (можно использовать русские тексты с сайтов похожей тематики).