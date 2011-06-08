Мастерская праздника
Дизайн сайтов
Добавлена127 просмотров
13 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Компания занимается оформлением залов, подарков, украшением автомобилей.
Дизайн сайта разработан в соответствии с фирменным стилем и логотипом компании.
Функциональные особенности:
1) Фотогалерея работ компании
2) Система отзывов о компании
3) Возможность он-лайн заказа на оформление мероприятия и вызова дизайнера-оформителя
4) Имеется новостной блог