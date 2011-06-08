Мастерская праздника

http://mp55.ru

Компания занимается оформлением залов, подарков, украшением автомобилей.

Дизайн сайта разработан в соответствии с фирменным стилем и логотипом компании.

Функциональные особенности:

1) Фотогалерея работ компании

2) Система отзывов о компании

3) Возможность он-лайн заказа на оформление мероприятия и вызова дизайнера-оформителя

4) Имеется новостной блог