Mega-bazar.ru
Дизайн сайтов
Добавлена298 просмотров
14 лет назад
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http://alexdove.net/sites/mega/
Flash-сайт с псевдо 3д-панорамой
Освещение меняется в зависимости от времени суток.
Эффекты, звуки.
Информация грузится из xml. Тексты, ссылки, названия.
Планируется продолжение работы над проектом с расширением функционала и имитации реального города.
Планируется подключить мультимедиа-презентации (также в оригинальном необычном стиле) к каждому виду партнёрской программы.