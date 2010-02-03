Mega-bazar.ru

http://alexdove.net/sites/mega/

Flash-сайт с псевдо 3д-панорамой

Освещение меняется в зависимости от времени суток.

Эффекты, звуки.

Информация грузится из xml. Тексты, ссылки, названия.

Планируется продолжение работы над проектом с расширением функционала и имитации реального города.

Планируется подключить мультимедиа-презентации (также в оригинальном необычном стиле) к каждому виду партнёрской программы.