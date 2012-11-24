Меркурий Москва

Задача: разработать дизайн сайта для фирмы, занимающейся продажей и установкой тахографов. Сайт также должен функционировать как магазин дополнительных деталей и авто запчастей.

Решение: т.к. сайт состоит из множества элементов, которые нужно грамотно преподнести пользователю — начинаем разработку сайта с проектирования прототипа. Также известно что 90% пользователей которые приходят на сайт, уже знают что им конкретно нужно, поэтому представляем информацию об описании данного продукта более лаконично. Выносим главные элементы в виде векторных иконок, для облегчения навигации на сайте.

Результат: клиент доволен и пользователи тоже)