Миграционное агентство №1

Добавлена
2 года назад
24 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: Создать дизайн сайта, подчеркивающий статус компании

Результаты:

  • Визуальный стиль был выбран на основе архитектуры Киева (агентство располагается именно в этом городе)
  • Цветовая гамма совмещает в себе высокую контрастность (что положительно влияет на восприятие информации пользователем) и некоторую "нуарность"