Миграционное агентство №1

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Задача: Создать дизайн сайта, подчеркивающий статус компании
Результаты:
- Визуальный стиль был выбран на основе архитектуры Киева (агентство располагается именно в этом городе)
- Цветовая гамма совмещает в себе высокую контрастность (что положительно влияет на восприятие информации пользователем) и некоторую "нуарность"