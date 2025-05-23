Минирамки ребрендинг и сайт для производителя упаковки сотового мёда

Описание

Компания «Минирамки» занимается производством уникальных мини-рамок из осинового шпона для ульев, а также продажей натурального сотового мёда.



Клиент обратился к нам с задачей полностью обновить бренд и сайт — сделать его современным, информативным и удобным для пользователей. Основные цели: ярко представить продукцию, улучшить восприятие бренда и организовать удобное онлайн-взаимодействие с покупателями.

📌 Задачи:

— Разработать новый логотип, отражающий тематику пчеловодства и уникальность продукции;

— Создать современный дизайн сайта с учетом фирменного стиля;

— Реализовать удобный каталог товаров с возможностью выбора рамок и упаковок;

— Настроить интуитивно понятный процесс оформления заказа;

— Проработать более 10 внутренних страниц с точки зрения юзабилити и SEO;

— Сделать адаптивную версию сайта для мобильных устройств.



📋 Этапы работы:

— Проведение брифинга и определение ключевых целей проекта;

— Разработка нового логотипа и фирменного стиля (цветовая палитра, шрифты);

— Проектирование дизайна и создание макетов;

— Верстка и реализация функционала каталога и заказа;

— Адаптация под мобильные устройства;

— Тестирование и запуск сайта.

Сайт стал современным, удобным и отражает суть бренда. Мы реализовали:

Брендинг (логотип), Дизайн сайта, Верстку, Frontend, UX/UI, Каталог товаров с фильтрами и вариантами заказа, Адаптивный интерфейс.



Новый сайт помог компании эффективно донести свои ценности до посетителей, повысить доверие к бренду и обеспечить удобный онлайн-сервис для клиентов.

miniramki.ru artgorka.ru/portfolio/miniramki