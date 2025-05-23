Минирамки ребрендинг и сайт для производителя упаковки сотового мёда
Описание
Компания «Минирамки» занимается производством уникальных мини-рамок из осинового шпона для ульев, а также продажей натурального сотового мёда.
Клиент обратился к нам с задачей полностью обновить бренд и сайт — сделать его современным, информативным и удобным для пользователей. Основные цели: ярко представить продукцию, улучшить восприятие бренда и организовать удобное онлайн-взаимодействие с покупателями.
📌 Задачи:
— Разработать новый логотип, отражающий тематику пчеловодства и уникальность продукции;
— Создать современный дизайн сайта с учетом фирменного стиля;
— Реализовать удобный каталог товаров с возможностью выбора рамок и упаковок;
— Настроить интуитивно понятный процесс оформления заказа;
— Проработать более 10 внутренних страниц с точки зрения юзабилити и SEO;
— Сделать адаптивную версию сайта для мобильных устройств.
📋 Этапы работы:
— Проведение брифинга и определение ключевых целей проекта;
— Разработка нового логотипа и фирменного стиля (цветовая палитра, шрифты);
— Проектирование дизайна и создание макетов;
— Верстка и реализация функционала каталога и заказа;
— Адаптация под мобильные устройства;
— Тестирование и запуск сайта.
Сайт стал современным, удобным и отражает суть бренда. Мы реализовали:
Брендинг (логотип), Дизайн сайта, Верстку, Frontend, UX/UI, Каталог товаров с фильтрами и вариантами заказа, Адаптивный интерфейс.
Новый сайт помог компании эффективно донести свои ценности до посетителей, повысить доверие к бренду и обеспечить удобный онлайн-сервис для клиентов.