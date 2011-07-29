МИР
Дизайн сайтов
Добавлена135 просмотров
12 лет назад
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Дизайн главной страницы сайта международного форума "Морская Индустрия России".
Сайт должен стать одним из главных информационных источников в Российском сегменте сети Интернет по теме судостроения, судоремонта, проектирования судов, производства судового оборудования, портовых технологий.
Дизайн выполнен в строгом, лаконичном, но одновременно в свежем, "морском" стиле. Также реализована задача по размещению логотипов всех организаторов без применения анимации.