http://www.mir-forum.ru

Дизайн главной страницы сайта международного форума "Морская Индустрия России".

Сайт должен стать одним из главных информационных источников в Российском сегменте сети Интернет по теме судостроения, судоремонта, проектирования судов, производства судового оборудования, портовых технологий.

Дизайн выполнен в строгом, лаконичном, но одновременно в свежем, "морском" стиле. Также реализована задача по размещению логотипов всех организаторов без применения анимации.