Мир Детских Игрушек (2011 г.)

http://detskieigrushki.su/

2011 г.

Создание, разработка дизайна и флеш-шапки для сайта "Мир Детских Игрушек" под CMS DLE.

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Краткое "т.з." проекта (требования):

Шаблон выравнивается по центру, фон тянется.

Высота шапки 200 px, максимум 300.

Цвета мультяшные.

В шапке лого (надпись Мир детских игрушек)

размещаем баннер 468*60 и лестницу (в мультяшном стиле)

по ней будут спускаться игрушки: зайчики мишки роботы куклы… и уходить за экран.

Потом их сделаем во флеше.

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