Мир Детских Игрушек (2011 г.)
Дизайн сайтов
Добавлена461 просмотр
13 лет назад
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2011 г.
Создание, разработка дизайна и флеш-шапки для сайта "Мир Детских Игрушек" под CMS DLE.
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Краткое "т.з." проекта (требования):
Шаблон выравнивается по центру, фон тянется.
Высота шапки 200 px, максимум 300.
Цвета мультяшные.
В шапке лого (надпись Мир детских игрушек)
размещаем баннер 468*60 и лестницу (в мультяшном стиле)
по ней будут спускаться игрушки: зайчики мишки роботы куклы… и уходить за экран.
Потом их сделаем во флеше.
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