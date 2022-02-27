Многостраничный сайт

Как будет проходить разработка дизайна проекта:1. Составление технического задания. На данном этапе мы обговорим все ваши пожелания и видение вашего проекта. Я предложу в свою очередь свои рекомендации и предложения. Сроки, стоимость, заключим договором, если мы сойдемся с Вами в развитии вашего проекта.2. Анализ конкурентов, понятие специфики принципа работы вашего бизнеса, сбор необходимой обратной связи. На данном этапе моя задача изучить ваш бизнес и его конкурентов.3. Подготовка прототипа сайта. На данном этапе я готовлю набросок будущего сайта, где будет располагаться элементы, информация. Так вы будете сразу иметь представление о том, как предположительно будет выглядеть Ваш сайт.4. Брендбук и Гайдлайн. Здесь проходит разработка фирменного стиля, логотипа (если его нет)5. Разработка несколько вариантов дизайна. На данном этапе я более тщательно раскрываю наш прототип сайта и вношу контент, который мы с Вами утвердили. 6. Корректировка и согласование. Здесь мы с Вами обсудим дизайн каждого блока и внесем поправки, которые могут возникнуть.7. Полноценный готовый дизайн сайта.Немного о принципах моей работы:- Я всегда полностью углубляюсь в работу, чтобы раскрыть Ваш бизнес и помочь создать тот сайт, на котором Вам самому захочется получить услугу. - Всегда на связи и готова к любым вашим правкам в процессе работы.- Полна идей и имею большой опыт работы в b2b сфере, что повлечет за собой хорошие и своевременные рекомендации для создания высокого качества вашего проекта.