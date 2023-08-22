Мобільна версія сайту
Дизайн сайтов
Добавлена5 просмотров
4 месяца назад
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Мобільна версія сайту в Figma. Продивитись роботу за посиланням:https://www.figma.com/proto/4CeEoaNgI6w50xWp1ENSBq/Untitled?page-id=0%3A1&type=design&node-id=1-2&viewport=-123%2C-415%2C0.51&t=QtlVB0ZHVDlTYQb4-1&scaling=scale-down&starting-point-node-id=1%3A2&mode=design