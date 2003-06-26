MyKitchen.arizona.com
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Завдання цього проекту було створити сайту з продажу фурнітури в кухні та ванні кімнати.
Умови: Брати фото та текст із сайту який надав замовник.
Сайт повинен мати 11 сторінок
“Home, catalog, product, kitchen cabinets, vanities, blog, project callery,
get estimate, servises, 404, contacts” та адаптиви до них.
MyKitchen.pdf
13 МБ