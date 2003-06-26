MyKitchen.arizona.com

Завдання цього проекту було створити сайту з продажу фурнітури в кухні та ванні кімнати.

Умови: Брати фото та текст із сайту який надав замовник.

Сайт повинен мати 11 сторінок

“Home, catalog, product, kitchen cabinets, vanities, blog, project callery,

get estimate, servises, 404, contacts” та адаптиви до них.