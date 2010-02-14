Наброски к дизайну интернет-магазина детских товаров. Представлены варианты компоновки изображений с названием магазина, цветовое решение, адаптация фирменного знака для строки адреса (буква "p" с стрелкой внутри). Логотип сайта здесь http://www.weblancer.net/users/i_revive/portfolio/840206.html#item