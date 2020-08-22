Здравствуйте, меня зовут Гулина Газимзянова. Я начинающий веб-дизайнер.

Немного о себе:

- Мне 19 лет

- Учусь на факультете "Информатика и вычислительная техника"

- Занимаюсь саморазвитием, поэтому захотелось найти свою работу мечты. Так я решила изучить веб дизайн.

Я умею:

- Создавать сайты с простым дизайном

- Создавать сайты со сложным дизайном

- Создавать одностраничные и многостраничные сайты, интернет-магазины

Если вы хотите создать сайт, но не знаете, с чего начать, обращайтесь ко мне. Мы вместе придумаем решение ваших проблем!

Представление обо мне и прайс лист: https://drive.google.com/file/d/10Sm7sBte2YhTGbUor7mW..

Контакты: Вконтакте https://vk.com/gginia Телеграмм: https://t.me/GazimGulya

Пример моих работ:

http://arianafarukhova.tilda.ws