Здравствуйте, меня зовут Гулина Газимзянова. Я начинающий веб-дизайнер.
Немного о себе:
- Мне 19 лет
- Учусь на факультете "Информатика и вычислительная техника"
- Занимаюсь саморазвитием, поэтому захотелось найти свою работу мечты. Так я решила изучить веб дизайн.
Я умею:
- Создавать сайты с простым дизайном
- Создавать сайты со сложным дизайном
- Создавать одностраничные и многостраничные сайты, интернет-магазины
Если вы хотите создать сайт, но не знаете, с чего начать, обращайтесь ко мне. Мы вместе придумаем решение ваших проблем!
Представление обо мне и прайс лист: https://drive.google.com/file/d/10Sm7sBte2YhTGbUor7mW..
Контакты: Вконтакте https://vk.com/gginia Телеграмм: https://t.me/GazimGulya
Пример моих работ: