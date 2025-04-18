Сон — это не просто отдых. Это восстановление клеток, баланс гормонов, перезагрузка нервной системы и залог вашего настроения, памяти и даже иммунитета. Когда вы спите правильно — всё тело работает как часы, а утро начинается с энергии, а не с усталости.

Вы замечали, что даже 8 часов сна не всегда делают вас бодрым?

Значит, дело не только в количестве, но и в качестве. Именно этому мы и учим на курсе.

На курсе вы узнаете: