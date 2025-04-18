Сон — это не просто отдых. Это восстановление клеток, баланс гормонов, перезагрузка нервной системы и залог вашего настроения, памяти и даже иммунитета. Когда вы спите правильно — всё тело работает как часы, а утро начинается с энергии, а не с усталости.
Вы замечали, что даже 8 часов сна не всегда делают вас бодрым?
Значит, дело не только в количестве, но и в качестве. Именно этому мы и учим на курсе.
На курсе вы узнаете:
Как работает биоритм и как подстроить режим под себя
Что мешает вам заснуть быстро и спать глубоко
Какие привычки и продукты влияют на сон — в плюс и в минус
Как вернуть себе лёгкие пробуждения и настоящую бодрость