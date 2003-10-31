Неоморфизм | Neomorphism

Такой эффект легко получить, если поиграть с двумя тенями: одной вы придаете положительное значение, другой отрицательное. Но чтобы это

работало, фон должен отличаться от полностью черного или белого.

Требуется хотя бы немного оттенка, чтобы были видны как темные, так и «светлые» тени. Вы можете использовать любой оттенок фона – теплый или

холодный – в зависимости от вашего вкуса. Но белые и темные тени должны

быть видны на нем.

Текст взят из данного источника: https://say-hi.me/design/graphic-design/neomorfizm-novyj-trend-v-polzovatelskix-interfejsax.html