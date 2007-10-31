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Notebook-life - информационный сайт о портативных компьютерах, mp3 и видео плеерах и о моделях роботов.
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