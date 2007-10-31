http://www.notebook-life.info

Notebook-life - информационный сайт о портативных компьютерах, mp3 и видео плеерах и о моделях роботов.

На сайте представлен широкий модельный ряд портативных компьтеров, плееров по фирмам производителям и по

ценовым категориям начиная от бюджетных моделей, заканчивая суперсовременными образцами. Каждая модель

сопровождается подробным описанием и текущей ценой. Сайт подходит одинаково для всех. Модельный ряд всех

типов устройств постоянно