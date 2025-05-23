НовМетСет интернет-магазин поставщику металлопроката //2021
Описание
Компания «НовМетСет» из Великого Новгорода специализируется на производстве сварной сетки и поставках металлопроката. Продукция реализуется со складов по всей России.
Клиент обратился к нам с задачей полностью обновить сайт — как визуально, так и функционально. Старый ресурс был признан устаревшим, поэтому мы начали проект с нуля, взяв только ключевые данные.
Решение
тать современный сайт с удобной навигацией и эффективной структурой;
— Перепроектировать каталог продукции с интеграцией в 1С;
— Создать понятный пользовательский путь: от выбора товара до оформления заказа;
— Обновить фирменный стиль: цветовая палитра, шрифты, интерфейс.
📋 Этапы работы:
— Анализ текущего сайта и потребностей бизнеса;
— Создание прототипов основных страниц;
— Разработка дизайна и согласование фирменного стиля;
— Верстка и программирование;
— Интеграция с 1С и настройка онлайн-заказа.
Результат
Сайт стал современным, удобным для пользователя и простым в управлении. Мы реализовали:
UX-исследование, Прототипирование, Дизайн сайта, Frontend, Backend, Интеграцию с 1С, Онлайн-каталог с корзиной и расчетом стоимости доставки.
Теперь клиент может не только демонстрировать продукцию в выгодном свете, но и принимать заказы онлайн — напрямую с сайта, с автоматическим расчетом стоимости и возможностью последующей обработки в своей учетной системе.
Ссылки на примеры реализации
artgorka.ru/portfolio/newmetset