НовМетСет интернет-магазин поставщику металлопроката //2021

Описание

Компания «НовМетСет» из Великого Новгорода специализируется на производстве сварной сетки и поставках металлопроката. Продукция реализуется со складов по всей России.



Клиент обратился к нам с задачей полностью обновить сайт — как визуально, так и функционально. Старый ресурс был признан устаревшим, поэтому мы начали проект с нуля, взяв только ключевые данные.

Решение

тать современный сайт с удобной навигацией и эффективной структурой;

— Перепроектировать каталог продукции с интеграцией в 1С;

— Создать понятный пользовательский путь: от выбора товара до оформления заказа;

— Обновить фирменный стиль: цветовая палитра, шрифты, интерфейс.



📋 Этапы работы:

— Анализ текущего сайта и потребностей бизнеса;

— Создание прототипов основных страниц;

— Разработка дизайна и согласование фирменного стиля;

— Верстка и программирование;

— Интеграция с 1С и настройка онлайн-заказа.

Результат

Сайт стал современным, удобным для пользователя и простым в управлении. Мы реализовали:

UX-исследование, Прототипирование, Дизайн сайта, Frontend, Backend, Интеграцию с 1С, Онлайн-каталог с корзиной и расчетом стоимости доставки.



Теперь клиент может не только демонстрировать продукцию в выгодном свете, но и принимать заказы онлайн — напрямую с сайта, с автоматическим расчетом стоимости и возможностью последующей обработки в своей учетной системе.

Ссылки на примеры реализации

artgorka.ru/portfolio/newmetset

novmetset.ru