Ново-Обнинск

http://www.nobninsk.ru

Охотничий магазин.

Решили сделать что-то совершенно отличающееся от охотничьих магазинов в России. Зайдите, ради любопытства, на сам сайт, там флешка живая... красивая... и навигация оч.удобная. Программил друг, вес сайт (конечно же) на CMS.