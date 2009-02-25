Ново-Обнинск
Дизайн сайтов
Добавлена323 просмотра
15 лет назад
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Охотничий магазин.
Решили сделать что-то совершенно отличающееся от охотничьих магазинов в России. Зайдите, ради любопытства, на сам сайт, там флешка живая... красивая... и навигация оч.удобная. Программил друг, вес сайт (конечно же) на CMS.