Одежда Nissa™ (2016)

Интернет-магазин «Nissa» — это часть крупной компании по оптово-розничным продажам модной одежды различных производителей. Компания предлагает одежду для детей, мужчин и, в первую очередь, для женщин. Пользователь может подбирать товары по заданным характеристикам, а так же добавлять товары в желаемые покупки. Помимо этого магазин имеет типовой кабинет для постоянных покупателей и множество инструментов для кросс-селлинга: привязка сопутствующих товаров, модификаций и др.

https://nissa-store.com.ua/