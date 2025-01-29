В данном проекте я разработала одностраничный сайт, посвященный ботанике, который служит идеальной платформой для представления разнообразия растительного мира и его значимости. Сайт оформлен в ярких, естественных цветах, вдохновленных природой, что создает привлекательную атмосферу.

Кроме того, сайт содержит раздел с советами по уходу за растениями и интересными экспериментами, что делает его не только информативным, но и практическим ресурсом. Основная цель проекта — сделать комфортным для использования сайт.