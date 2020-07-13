Одностраничный сайт для онлайн-школы

Задача

Спроектировать лендинг для DesignSpotSchool, где целевое действие — регистрация в школу на первый этап.

Результат

Информация разделена на смысловые блоки и раскрывается поэтапно. Программа курса представлена в виде таблицы (ускоряет анализ). Кратко изложен второй этап, чтобы еще больше подогреть интерес пользователей к обучению. Также есть блоки о преподавателях и отзывы учеников, что, в свою очередь, повышает уровень доверия к школе. Отдельное место отводится форме регистрации с яркой зеленой кнопкой, которая призывает к действию.