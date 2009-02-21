Olympic Tour Service
Дизайн сайтов
Добавлена329 просмотров
15 лет назад
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ООО Olympic Tour Service –туроператор, осуществляющий свою деятельность в Узбекистане. Для компании был разработан дизайн сайта. Вёрсткой и размещением контента занимались сторонние разработчики (в следствие чего, дизайн на самом сайте выглядит несколько иначе и немного криво свёрстан, по сравнению с оригинальным макетом).