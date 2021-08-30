Онлайн образование и отслеживание мероприятий

Разработала дизайн сервиса, при помощи которого человек может отследить какие офлайн мероприятия планируются в ближайшем времени в лекториуме, зарегистрироваться на них. Также на сайте есть библиотека записей семинаров, которые проводились в лекториуме. Записи семинаров можно приобрести, все доступные записи хранятся в личном кабинете

Ссылка на полное описание проекта https://www.behance.net/gallery/125624331/Online-education-event-tracking-service

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