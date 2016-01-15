ООО "ПоискСтроек"

Добавлена
8 лет назад
169 просмотров
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Редизайн сервиса по поиску строительных компаний и объектов.

Основной задачей редизайна, была необходимость донести до пользователя ценность данного сервиса и его полезность.

Так же совместно с редизайном главной страницы, была проведена разработка экрана заглушки для незарегистрированных пользователей