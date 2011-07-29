Оптим
Дизайн сайтов
Добавлена150 просмотров
12 лет назад
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Сайт климатической компании Оптим. Задача: стильно, аккуратно и без излишеств, с использованием фирменных цветов. Также требовалось интересно и без применения анимации обыграть тему часов (соответствующую слогану компании).