Парус

Дизайн сайтов
Добавлена
14 лет назад
257 просмотров
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Создание иллюстрации и анимации для сайта, последующая разработка логотипа и разработка всех внутренних страниц.

p.s. Ссылаться на это портфолио могут по ICQ — 297-644-630 или 337-520-281. Любой, кто пишет с другого номера — мошенник