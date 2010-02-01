Парус
Дизайн сайтов
Добавлена257 просмотров
14 лет назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание иллюстрации и анимации для сайта, последующая разработка логотипа и разработка всех внутренних страниц.
p.s. Ссылаться на это портфолио могут по ICQ — 297-644-630 или 337-520-281. Любой, кто пишет с другого номера — мошенник