Концепт дизайна сайта для профессионального фотографа. Цветовая схема выдержана в строгих тонах, придающих солидности проекту. Сайт позволяет пользователю ознакомиться с информацией о специалисте, его портфолио, блогом и контактной информацией.

Предусмотрен дизайн под любое устройство (начиная от широкоформатного монитора и завершая компактным смартфоном). Цель страницы: ознакомить потенциального клиента с услугами фотографа, примерами его работ, и склонить посетителя выполнить заказ или запросить консультацию.

Ссылка на Behance:

https://www.behance.net/gallery/96626921/PhotographerLP