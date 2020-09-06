Дизайн сайта для фотостудии, которая занимается выполнением фотосессий на заказ. Для данной концепции дизайна характерен минимализм, что делает использование сервиса простым и понятным для пользователей.

На сайте предусмотрена возможность просмотра страницы с определённым фото. Также есть раздел с блогом (ведение блога - отличный SEO-инструмент для привлечения клиентов из поиска). Имеется контактная информация и возможность написать сообщение администрации сайта. Также реализован раздел FAQ (вопросы и ответы), где пользователь может найти ответ на часто задаваемые вопросы или задать свой с помощью специальной формы.

Ссылка на Behance: https://www.behance.net/gallery/100233523/PhotoZilla