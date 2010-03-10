ПКК "ЭлектроДизель XXI"
Дизайн сайтов
Добавлена515 просмотров
14 лет назад
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Разработка дизайна производственно-коммерческой компании "ЭлектроДизель XXI"
2010 г.
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Краткое "т.з." проекта:
Необходимо расположить под углом, в 3d-проекции
объекты, где каждый из 6 разделов меню
соответствует своему типу здания и сфере применения.
Сайт должен быть "воздушным" - т.е. отсутствие блоков,
чётких границ и т.д.