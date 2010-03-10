ПКК "ЭлектроДизель XXI"

http://www.eldiesel21.ru/

Разработка дизайна производственно-коммерческой компании "ЭлектроДизель XXI"

2010 г.

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Краткое "т.з." проекта:

Необходимо расположить под углом, в 3d-проекции

объекты, где каждый из 6 разделов меню

соответствует своему типу здания и сфере применения.

Сайт должен быть "воздушным" - т.е. отсутствие блоков,

чётких границ и т.д.