Платформа для поиска животных в приютах Сибири

Muzzlebook - это сайт-платформа призванная помочь справиться в проблемой большого количества бездомных животных в приютах городов Сибири, а в дальнейшем всей России. Сайт представляет собой базу всех животных в приютах в виде удобного каталога с фильтрацией и сортировкой па таким параметрам как: вид животного, окрас, размер, пол, возраст, характер, повадки и т. д. Здесь можно не только выбрать себе питомца, но и найти потерявшегося домашнего любимца. Сайт помогает приютам пристраивать животных в хорошие руки и тем самым снимает нагрузку на приюты. Также на сайте можно найти полезную информацию по уходу за животными и узнать какое животное стоит завести, пройдя небольшой тест.