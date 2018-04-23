PokerHUT - стратегии покера, коучинг. Разработка дизайна и верстка многопользовательского сайта для новичков и акул покера. В дизайнер присутствуют элементы Material Design в миксе с Flat стилем. Адаптивная верстка для экранов 320 - 2550px, что позволяет охватывать весь спектр устройств на сегодняшний день. Основная цель проекта, привлечь новичков и акул покера, дать им бонусы и заработать совсемстно за счет других покер-платформ.Подробнее в портфолио