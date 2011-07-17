Портал "Детская психология"

Дизайн сайтов
Добавлена
12 лет назад
129 просмотров
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http://childpsy.ru/

Редизайн портала.

- разработка дизайна-прототипа, техзадания.

- экспорт данных со старого сайта

- сопровождение web-программирования.

- запуск портала (настройка SEO, старых/новых ссылок)

- разработка и продвижение новых информационных услуг портала.