На представленому зображенні мої зразки робіт, які включають різні напрямки графічного дизайну та візуального мистецтва. Загальний стиль оформлення портфоліо виконаний у яскравій та привабливій рожево-фіолетовій кольоровій гамі, що робить акцент на жіночності та витонченості робіт.

Розділи портфоліо:

Інтерфейси для ігор:

Наведено розробки інтерфейсів для мобільних або комп'ютерних ігор.

Дизайн включає ігрові екрани, меню та графічні елементи, що демонструють увагу до деталей та стильне оформлення.

Програми:

Відображено приклади інтерфейсів мобільних додатків.

Дизайн орієнтований на зручність використання (UX) та візуальну естетику (UI).

Використані зелені відтінки, що символізують свіжість та гармонію.

Реклама:

Роботи у цьому розділі включають рекламні постери, брошури та матеріали для просування.

Підкреслюється використання професійних елементів композиції та гармонія кольорів.

Рекламні листівки:

Приклади інформаційних листівок, що містять текст та зображення.

Цей розділ наголошує на здатності дизайнера до створення збалансованих композицій з метою передачі ключової інформації.

Розробка упаковки:

Показано дизайн упаковок для косметичних або інших продуктів.

Чистий та екологічний стиль виділяє ці роботи, створюючи довіру до продукту.

Колаж:

Художні роботи, що демонструють використання фотомонтажу та колажування.

Включають як чорно-білі, так і кольорові зображення, що відображають емоційність та креативність.

Підсумок:

Портфоліо підкреслює універсальність та професіоналізм дизайну, охоплюючи різні сфери графічного дизайну: від розробки додатків та ігрових інтерфейсів до реклами та упаковки. Це вражаюча колекція, яка демонструє різноманітність навичок та здатність адаптуватися до різних завдань та стилів.