На представленому зображенні мої зразки робіт, які включають різні напрямки графічного дизайну та візуального мистецтва. Загальний стиль оформлення портфоліо виконаний у яскравій та привабливій рожево-фіолетовій кольоровій гамі, що робить акцент на жіночності та витонченості робіт.
Розділи портфоліо:
Інтерфейси для ігор:
Наведено розробки інтерфейсів для мобільних або комп'ютерних ігор.
Дизайн включає ігрові екрани, меню та графічні елементи, що демонструють увагу до деталей та стильне оформлення.
Програми:
Відображено приклади інтерфейсів мобільних додатків.
Дизайн орієнтований на зручність використання (UX) та візуальну естетику (UI).
Використані зелені відтінки, що символізують свіжість та гармонію.
Реклама:
Роботи у цьому розділі включають рекламні постери, брошури та матеріали для просування.
Підкреслюється використання професійних елементів композиції та гармонія кольорів.
Рекламні листівки:
Приклади інформаційних листівок, що містять текст та зображення.
Цей розділ наголошує на здатності дизайнера до створення збалансованих композицій з метою передачі ключової інформації.
Розробка упаковки:
Показано дизайн упаковок для косметичних або інших продуктів.
Чистий та екологічний стиль виділяє ці роботи, створюючи довіру до продукту.
Колаж:
Художні роботи, що демонструють використання фотомонтажу та колажування.
Включають як чорно-білі, так і кольорові зображення, що відображають емоційність та креативність.
Підсумок:
Портфоліо підкреслює універсальність та професіоналізм дизайну, охоплюючи різні сфери графічного дизайну: від розробки додатків та ігрових інтерфейсів до реклами та упаковки. Це вражаюча колекція, яка демонструє різноманітність навичок та здатність адаптуватися до різних завдань та стилів.