Посадочная страница для Банка ВТБ (концепт)

Задача
Спроектировать посадочную страницу для банка ВТБ,которая позволит менеджеру крупной компании подать заявку
на оформление кредита.
Результат
На странице отражена информация, которая поможет пользователю понять, какие требования существуют у банка, сроки и стоимость кредита. На первом экране есть возможность сразу оформить заявку.
Решение
Дизайн проработан в фирменном стиле Банка, на протяжении всей композиции сохраняется один из двух цветов логотипа. Дизайн лаконичный, цвета не отвлекают внимание от главной банковской услуги. Легко найти нужную информацию, в этом и была главная цель при проектировании страницы.