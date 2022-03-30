Посадочная страница для Банка ВТБ (концепт)

Добавлена
3 года назад
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Задача

Спроектировать посадочную страницу для банка ВТБ,которая позволит менеджеру крупной компании подать заявку

на оформление кредита.

Результат

На странице отражена информация, которая поможет пользователю понять, какие требования существуют у банка, сроки и стоимость кредита. На первом экране есть возможность сразу оформить заявку.

Решение

Дизайн проработан в фирменном стиле Банка, на протяжении всей композиции сохраняется один из двух цветов логотипа. Дизайн лаконичный, цвета не отвлекают внимание от главной банковской услуги. Легко найти нужную информацию, в этом и была главная цель при проектировании страницы.