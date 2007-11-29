После полировки

Полировка экономически более выгодна, чем замена автостекла, так как гарантировано восстанавливает прозрачность, первоначальный блеск и прекрасную оптику стекол без образования эффектов «линзы» и «волны». Снимается налет, надиры от щеток стеклоочистителя и неглубокие царапины. Пескоструй не полируется.

Этапы полировки:

1. Подготовка к ремонту. Стекло тщательно моется, пластик на кузове оклеивается защитным скотчем.

2. Поэтапное нанесение на поверхность и рабочий диск специальных химических составов. Шлифование осуществляется при помощи нескольких типов паст и кругов по принципу уменьшения степени абразивности, на последней стадии обработка производится вручную с применением безабразивных веществ.

3. Заключительная мойка.

Наша технология позволяет полировать не только автомобильные стекла, но и витрины, окна коттеджей и другие стекла.