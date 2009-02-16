Поставки дизельного топлива

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ООО «МОСНЕФТЕСБЫТ» является стабильной, динамично развивающейся компанией, работающей в сфере обслуживания предприятий и организаций светлыми нефтепродуктами. Динамику развития осуществляет команда профессиональных менеджеров и опытных технических специалистов. Благодаря заслугам коллектива компании, за время нашей работы мы заслужили доверие постоянных клиентов и репутацию надежного партнера, всегда выполняющего свои обязательства. Среди наших партнеров – строительные и ремонтные организации, дорожные службы, автосервисы, автосалоны, заводы, магазины, промышленные предприятия, автозаправочные комплексы.