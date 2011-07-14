http://shatl-karter.ru

Предприятие “ШаТл” уже более 10 лет успешно представляет свою продукцию на рынке автопринадлежностей. За это время оно успело зарекомендовать себя как надежного партнера, производящего качественную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом.

В арсенале ООО “ШаТл” производственные сооружения, современное станочное оборудование иностранного производства (Бельгия, Швейцария, Япония), тщательно подобранный коллектив квалифицированных, опытных специалистов.

Основные направления деятельности предприятия – металлообработка, выпуск защит картера двигателя для автомобилей отечественного и иностранного производства, проектирование и изготовление штамповой оснастки.

Основными направлениями реализации продукции являются такие регионы как Средний и Южный Урал, Поволжье, республики Татарстан и Башкортостан.

Продукция с торговым знаком “ШаТл” защищена патентами полезной модели.