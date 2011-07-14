Предприятие “ШаТл”
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Предприятие “ШаТл” уже более 10 лет успешно представляет свою продукцию на рынке автопринадлежностей. За это время оно успело зарекомендовать себя как надежного партнера, производящего качественную продукцию, пользующуюся устойчивым спросом.
В арсенале ООО “ШаТл” производственные сооружения, современное станочное оборудование иностранного производства (Бельгия, Швейцария, Япония), тщательно подобранный коллектив квалифицированных, опытных специалистов.
Основные направления деятельности предприятия – металлообработка, выпуск защит картера двигателя для автомобилей отечественного и иностранного производства, проектирование и изготовление штамповой оснастки.
Основными направлениями реализации продукции являются такие регионы как Средний и Южный Урал, Поволжье, республики Татарстан и Башкортостан.
Продукция с торговым знаком “ШаТл” защищена патентами полезной модели.