Презентация к курсы АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА/Лендинг
Дизайн сайтов
Добавленанет просмотров
17 дней назад
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Всем привет 👋 Меня зовут Злата - я UX-UI designer. Уже как год на фрилансе.
Уровень английского языка B1+.
С чем я работаю:
📌Корпоративные /Лендинги
📌UX/UI дизайн
📌Photoshop (знаю в базе )
Для сотрудничества:
инста: zlata.sidorova.dsng