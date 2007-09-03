Презентация к курсы АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА/Лендинг

Всем привет 👋 Меня зовут Злата - я UX-UI designer. Уже как год на фрилансе.

Уровень английского языка B1+.

С чем я работаю:

📌Корпоративные /Лендинги

📌UX/UI дизайн

📌Photoshop (знаю в базе )

Для сотрудничества:

тг: https://t.me/veb_zlata

инста: zlata.sidorova.dsng