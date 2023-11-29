Примеры моих работ

Ссылка на мои работы в фигме:

https://www.figma.com/file/IE6sjdx7edm3DtGEG4kZWd/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE-%D0%A5%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%9A.%D0%90.?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=sF9FNaHM7lghctqY-1

Лучше переходите по ссылке, так удобнее рассматривать